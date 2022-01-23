PSV 1-2 Ajax (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde PSV Eindhoven'i 2-1 yenen Ajax, liderliğe yükseldi. Ligin 20. haftasında PSV ile Ajax, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı Ajax'ın 19 yaşındaki genç hücum oyuncusu Brian Brobbey'nin 34. dakikada attığı gol ile 1-0 bitti. Ajax aldığı 3 puanla liderliği PSV'den devraldı ve 2 puan farkla ligde ilk sıraya yerleşti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 18:53