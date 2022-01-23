İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Crystal Palace sahasında Liverpool'u ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada van Dijk, 32'de Oxlade-Chamberlain ve 89. dakikada penaltıdan Fabinho kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 55'te Edouard'dan geldi.

Liverpool bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 48 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Crystal Palace ise 24 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Liverpool sahasında Leicester City'i konuk edecek. Crystal Palace ise Norwich City'i ağırlayacak.