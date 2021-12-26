26 Aralık 2021, Pazar

FUTBOL

Eski milli futbolcu Doğan Akı memleketi Nazilli'de toprağa verildi!

Eski milli futbolcu toprağa verildi!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Nazilli'den çıkan ilk milli futbolcu olup İzmir'de 85 yaşında hayatını kaybeden Doğan Akı, memleketinde toprağa verildi.

Eski milli futbolcu için Kurtuluş Mahallesi Yıldırım Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına çocukları, Nazilli Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınaz, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Gökbaraz, Nazilli Belediyespor'un eski yöneticeleri, Nazilli'de forma giymiş eski futbolcular, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Akı için cenaze namazının ardından Nazilli İlçe Stadı'nın önünde de düzenlendi.

Stadyum önündeki törene Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Stadyumdaki törenin ardından dualar eşliğinde Eğriboyun Mezarlığı'na götürülen Doğan Akı'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Nazilli'de 1952 yılında amatör olarak oynadığı Sümerspor'dan Altay'a transfer olan, ardından Beşiktaş, İzmirspor ve Karşıyaka'da forma giyen Doğan Akı, 18 yıl çeşitli kulüplerde oynayıp, 18 yıl da antrenörlük yapmıştı.

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