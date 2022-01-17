İtalya Serie A'nın 22. haftasında Fiorentina sahasında Genoa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

İtalya Serie A'nın 22. hafta karşılaşmasında Fiorentina ile Genoa kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 6-0 galibiyetle ayrıldı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Odriozola, 34'te Bonaventura, 42. ve 69. dakikalarda Biraghi, 51'de Vlahovic ve 77. dakikada ise Torreira kaydetti. Ayrıca ev sahibi 11. dakikada Vlahovic'in ayağından penaltıdan yararlanamadı.

Bu skorun ardından Fiorentina 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve 35 puana yükseldi. Genoa ise 12 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Fiorentina deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Genoa ise Udinese'yi konuk edecek.