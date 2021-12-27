Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı! Karşılaşmalar naklen A Spor'da
Ziraat Türkiye Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor… Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…
Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
28 ARALIK 2021 SALI
13:00 KASIMPAŞA - KOCAELİSPOR
15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - NASADOGE MENEMENSPOR
17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GZT GİRESUNSPOR
18:30 TRABZONSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR
21:00 GALATASARAY - ALTAŞ DENİZLİSPOR
29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA
13:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - MARDİN 1969 SPOR
15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR
17:00 ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR
18:30 GÖZTEPE - YILPORT SAMSUNSPOR
21:00 FENERBAHÇE - AFJET AFYONSPOR
30 ARALIK 2021 PERŞEMBE
13:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
15:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
18:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - BURSASPOR
21:00 BEŞİKTAŞ - ALTAY
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