Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı! Karşılaşmalar naklen A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor… Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

28 ARALIK 2021 SALI

13:00 KASIMPAŞA - KOCAELİSPOR

15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - NASADOGE MENEMENSPOR

17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GZT GİRESUNSPOR

18:30 TRABZONSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR

21:00 GALATASARAY - ALTAŞ DENİZLİSPOR

29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

13:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - MARDİN 1969 SPOR

15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR

17:00 ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR

18:30 GÖZTEPE - YILPORT SAMSUNSPOR

21:00 FENERBAHÇE - AFJET AFYONSPOR

30 ARALIK 2021 PERŞEMBE

13:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR

15:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR

15:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR

17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

18:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - BURSASPOR

21:00 BEŞİKTAŞ - ALTAY

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