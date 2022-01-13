İngiltere Lig Kupası'nda heyecan Liverpool-Arsenal maçıyla devam ediyor. İki takımda da gerek corona virüsü vakaları, gerekse Afrika Uluslar Kupası'nda giden oyuncular nedeniyle birçok eksik bulunuyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
LIVERPOOL ARSENAL İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Jota, Minamino, Firmino.
Arsenal: Ramsdale, Cedric, White, Gabriel, Tierney, Lokonga, Xhaka, Saka, Lacazatte, Martinelli, Nketiah.
LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Anfield'da oynanan Liverpool - Arsenal maçı saat 22:45'te başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.