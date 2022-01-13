Liverpool Arsenal maçı CANLI İZLE (Liverpool Arsenal canlı anlatım)

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanan turnuvada Liverpool iç sahada avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Arsenal ise rövanş öncesi kötü bir skorla dönmek istemiyor. Liverpool Arsenal maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 22:42