İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı. 90 dakikası 2-2 eşitlikle geçilen mücadeleyi uzatmalar sonucu eflatun-beyazlılar 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Real Madrid adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle sona ererken, eflatun-beyazlılar uzatmada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Nefes kesen El Clasico'da Real Madrid'e zaferi getiren golleri 25'te Vinicius Jr., 72'de Karim Benzema ve 98'de Federico Valverde kaydetti. Barça'nın golleri ise 41'de Luuk de Jong ile 83'te Ansu Fati'den geldi.

Real Madrid'in finaldeki rakibi 13 Ocak Perşembe akşamı oynanacak Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının ardından belli olacak.