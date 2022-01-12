İtalya Kupası son 16 turunda Venezia'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek tur atlayan Atalanta'da futbolcular, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.
Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takım arkadaşlarıyla birlikte *"Ahmet Çalık R.I.P." yazılı tişörtle çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
*R.I.P.: Rest in peace (Huzur içinde yatsın)
#AhmetÇalık ❤️ pic.twitter.com/ylzHgfJ6Ov— Merih Demiral (@Merihdemiral) January 12, 2022