İtalya Süper Kupa final maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle geçilirken, uzatmalar sonucunda Inter Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ve 120'de Alexis Sanchez kaydetti. Juventus'un golü ise 25'te Weston McKennie'den geldi.
ÇALHANOĞLU İLK 120 DAKİKA FORMA GİYDİ!
Maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, Juventus'a karşı 120 dakikada sahada kaldı.
Uzatmalar sonrasında Hakan Çalhanoğlu'lu Inter rakibine 2-1 üstünlük sağladı ve kupayı müzesine götürdü. Bu galibiyetle birlikte milli oyuncumuz İtalya'daki ilk kupasını havaya kaldırdı.