26 Kasım 2021, Cuma

FUTBOL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı!

Başkan Erdoğan Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın açılışını yaptı!
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 Giriş Tarihi: 26.11.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı! Düzenlenen törene Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı! Düzenlenen törene Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de katıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
5. maçlar sona erdi! İşte ülke puanı sıralamasında son durum 5. maçlar sona erdi! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
💥Flaş transfer gelişmesi! Yönetim doğrulamadı 💥Flaş transfer gelişmesi! Yönetim doğrulamadı
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder’e özel sayfalar Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör