Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Roma ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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İtalya Serie A'da, Roma ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ROMA - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Roma - Inter maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve müsabaka S Sport plus'ta canlı olarak yayınlanacak.
ROMA - INTER MAÇININ MUHTEMEL 11'İ
Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Reynolds, Veretout, Diawara, Vina; Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham
Inter: Handanovic; Dimarco, Bastoni, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic; Martinez, Dzeko
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