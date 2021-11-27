27 Kasım 2021, Cumartesi

FUTBOL

SPOR HABERİ - İranlı kaleci Alireza Beiranvand rekorlar kitabına girdi!

İranlı kaleci rekorlar kitabına girdi!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Spor haberi... Boavista forması giyen İranlı file bekçisi Alireza Beiranvand, 2016'da milli takımda oynadığı bir karşılaşmada topu eliyle 61 metre uzağa fırlatrmıştı. Beiranvand bu alanda rekorlar kitabına girdi.

Portekiz ekibi Boavista'da forma giyen, İranlı kaleci Alireza Beiranvand İran milli takımı ile Güney Kore arasında 11 Ekim 2016'da oynanan maçta, topu eliyle bulunduğu yerden 61 metre uzağa fırlatmıştı.

Topu elle uzun mesafelere atabilmesiyle tanınan Alireza Beiranvand, bu mesafe ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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