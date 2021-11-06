Yeni Santiago Bernabeu'da yok yok! Futbol, basketbol, tenis, konser...

Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda yenileme çalışmaları son sürat devam ediyor. İspanyol devinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda stadın yenileme sonucunda nasıl olacağı paylaşıldı. 21. Yüzyılın Santiago Bernabeu'su olarak nitelendirilen stadın planlanan son hali ise göz kamaştırıyor.

Real Madrid, 2019 Haziran ayından bu yana restorasyonu yapılan Santiago Bernabeu Stadı'na 560 gün sonra geri döndü.

İspanya'nın köklü dev kulübü Real Madrid, Santiago Bernabeu'ndaki yenileme çalışmaları tamamen bittiğinde stadın basketbol ve tenis maçlarının yanı sıra konser ve fuarlara da ev sahipliği yapacağını açıkladı.

RESTORASYON 2022'DE BİTECEK

Bernabeu'daki restorasyon ve tadilat çalışmalarına maçlardan 3-4 gün önce ara verileceği, diğer günler ise tam gün devam edeceği bildirildi. Stattaki yenileme çalışmalarının 2022 aralık ayında sona ermesi öngörülüyor.

'MALİYETİ 796.5 MİYON €'YU BULACAK

Santiago Bernabeu Stadı'nı yenilemek için yüzde 2,5 sabit faizle 30 yıllık 575 milyon euroluk kredi alan Real Madrid Kulübüne projenin toplam maliyeti 796,5 milyon euro'yu bulacak.

Santiago Bernabeu'da yapılacak yenilik ve değişikliklerle ilgili Real Madrid kulübü resmi twitter hesabından da bir video paylaştı...

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