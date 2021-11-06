Yeni Santiago Bernabeu'da yok yok! Futbol, basketbol, tenis, konser...
Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda yenileme çalışmaları son sürat devam ediyor. İspanyol devinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda stadın yenileme sonucunda nasıl olacağı paylaşıldı. 21. Yüzyılın Santiago Bernabeu'su olarak nitelendirilen stadın planlanan son hali ise göz kamaştırıyor.
Real Madrid, 2019 Haziran ayından bu yana restorasyonu yapılan Santiago Bernabeu Stadı'na 560 gün sonra geri döndü.
İspanya'nın köklü dev kulübü Real Madrid, Santiago Bernabeu'ndaki yenileme çalışmaları tamamen bittiğinde stadın basketbol ve tenis maçlarının yanı sıra konser ve fuarlara da ev sahipliği yapacağını açıkladı.
RESTORASYON 2022'DE BİTECEK
Bernabeu'daki restorasyon ve tadilat çalışmalarına maçlardan 3-4 gün önce ara verileceği, diğer günler ise tam gün devam edeceği bildirildi. Stattaki yenileme çalışmalarının 2022 aralık ayında sona ermesi öngörülüyor.
'MALİYETİ 796.5 MİYON €'YU BULACAK
Santiago Bernabeu Stadı'nı yenilemek için yüzde 2,5 sabit faizle 30 yıllık 575 milyon euroluk kredi alan Real Madrid Kulübüne projenin toplam maliyeti 796,5 milyon euro'yu bulacak.
Santiago Bernabeu'da yapılacak yenilik ve değişikliklerle ilgili Real Madrid kulübü resmi twitter hesabından da bir video paylaştı...
????????????— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2021
¡Así será el Santiago Bernabéu del siglo XXI!
?? ¡No te pierdas el impresionante sistema de recogida y conservación del césped! pic.twitter.com/LAXNDv8FIw
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...