Okay Yokuşlu Celta Vigo'dan ayrılıyor mu? | Son dakika transfer haberleri

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız futbolcularından Okay Yokuşlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi. | Son dakika transfer haberleri

OKAY YOKUŞLU DEVRE ARASINDA YOLCU

Okay Yokuşlu'yu sezon başında da satmak isteyen ancak 7,5 milyon euroluk bonservis talebine cevap bulamayan Celta Vigo, milli futbolcumuzla devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Akşam gazetesinin haberine göre Okay Yokuşlu ile yaz aylarında Watford ilgilenmiş ancak bonservis konusunda anlaşma sağlanamamıştı. İngiliz ekibi ardından Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

"OKAY YOKUŞLU'NUN KAFASI BAŞKA BİR ŞEYE TAKILMIŞ OLABİLİR"

Celta Vigo Teknik Direktörü Eduardo Coudet, Okay Yokuşlu'nun Watford'a transferinin yatmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Artık kaldığına göre daha kararlı bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Birkaç gün öncesine kadar kadroda yoktu. Bu tip durumlarda oyuncu kafasını başka bir şeye takabilir ama şimdi oynamak için diğer takım arkadaşlarıyla aynı olanaklara sahip."

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