02 Kasım 2021, Salı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi CANLI İZLE! ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | A Spor CANLI İZLE!

ZTK kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 Giriş Tarihi: 02.11.2021

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. 54 takımın yoluna devam ettiği 4. tur öncesince eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi 2 Kasım Salı günü yapılacak. 1-2 Aralık’ta oynanacak müsabakalar yine A Spor ekranlarında yer alacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi merakla bekleniyor. Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? ZTK kura çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? ZTK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 2 Kasım Salı günü saat 15.00'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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54 TAKIM MÜCADELE EDECEK!

4. Eleme Turu'nda Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Fuetbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, ZTK 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve ZTK 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

İŞTE KURA ÇEKİMİNDE YER ALAN TAKIMLAR!

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