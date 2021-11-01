01 Kasım 2021, Pazartesi

FUTBOL

Al Nassr'da Talisca sorunu! "Takımdan ayrılabilir"

Al Nassr’da Talisca sorunu! Takımdan ayrılabilir
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Beşiktaş'ta sergilediği futbolla göz dolduran ve siyah-beyazlı taraftarların unutmadığı isim olan Talisca'nın kulübü Al Nassr ile sorunları ortaya çıktı. Bazı Suudi futbolcuların yabancı oyuncular anlaşamadığı ve sıkıntı çıkardıkları öğrenildi. İşte son detaylar...

Al Nassr'da kriz sürüyor! Son olarak mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için 2022 Asya Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Al Nassr'da sorunlar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Suudi ve yabancı futbolcular arasında çıkan tartışma sonucu Talisca'nın da Al Nassr'da mutsuz olduğu iddia edildi. Jorge Nicola'nın haberine göre, Talisca'nın son yaşanan olayların ardından Al Nassr'dan ayrılma ihtimalinin gündeme geldiği öne sürüldü.

"YABANCILAR, SUUDİ OYUNCULARA TERCİH EDİLİYOR''

Al Nassr'ın yeri futbolcularından Abdel Fateh, 1-1 sonuçlanan Al Fahya maçı sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Abdel Fateh: ''Suudi kökenli oyuncular baskı altında. Tüm Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler görüyorsunuz. Yabancıların teknik seviyesi daha kötü olsa bile oyunda kalıyorlar. Suudi futbolcular en iyi durumda olsalar bile oyundan alınıyorlar'' dedi.

TALİSCA'DAN CEVAP! ''FUTBOL SADECE ERKEKLER İÇİN, ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL''

Al Nassr'ın bu sezon kadrosuna kattığı yabancı futbolculardan Anderson Talisca'da takım arkadaşının yaptığı çıkış yanıt verdi. Talisca: ''90 dakika oynamak istiyorsan, kendini kulübede adamalısın. Sakatlık numarası yapmayacaksın, yoksa oynayamazsın. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize yani yabancılara saygı duyun. Bu kulübe en iyisini vermek için her gün çalışıyorum'' şeklinde konuştu.
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