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FUTBOL

Levent Selim corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Gurbetçi hoca corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Tüm dünyada etkisine devam eden corona virüsü son olarak, Almanya'da Hertha Berlin'in 23 yaş altı takımının yardımcı antrenörlüğünü yapan Levent Selim'inde hayatını kaybetmesini sağladı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Selim, son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Selim'in Ağustos 2021'de Hertha Berlin'den istifa etmesinin ardından Türkiye'ye en son sonbahar tatilinde geldiği söyleniyor. Burada çok ağır şekilde korona virüsüne yakalandığı belirtiliyor.

Hertha Berlin'de Levent Selim ile birlikte çalıştığı bilinen 23 yaş altı taknik direktörü Ante Covic olayı duyduklarında çok şaşırdıklarını ve etkilendiklerini söyledi. Ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.

Prusya'nın sportif direktörü Pierre Seiffert, "Levent, Zecke'nin tanıtım koçluğu ekibindendi. Birlikte çok eğlendik ve başarılı olduk. Daha sonra 2016 yılında takımımızı tek başına çalıştırarak bizi kupa finaline taşıdı. Son ana kadar birçok maçımızda seyirciydi. 48 yaşında aramızdan çok erken ayrılması çok üzücü" yorumunda bulundu. Levent Selim'in Hertha Berlin'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Zecke Neuendorf ile yakın bir dostluğu olduğu biliniyor.

Levent Selim'in, Temmuz 2020'den Ağustos 2021'e kadar Regionalliga'da (4. lig) Hertha Berlin'in 23 Yaş Altı takımı için yardımcı antrenör olarak çalıştığı biliniyor.
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