08 Eylül 2021, Çarşamba

FUTBOL

Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Maçlar naklen A Spor'da

Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor! Maçlar naklen A Spor’da
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Türkiye'nin 7 bölgesinden toplam 133 takımın sahne aldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turunda heyecan sürüyor. Turkuvaz Medya Grubu tarafından futbolseverlerle buluşan maçlar A Spor ekranlarında naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanıyor. Bugün Saat 15.00’te 76 Iğdır Belediyespor ile Orduspor 1967 arasında Van Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabaka A SPOR’DAN yayınlanacak. İşte detaylar...

Türkiye'nin 7 bölgesinden toplam 133 takımın boy göstereceği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda heyecan devam ediyor.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından futbolseverlerle buluşan maçlar A Spor ekranlarında naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanıyor.

TFF 3. Lig'de yer alan 10 takımın mücadele ettiği ve dün başlayan ilk turda bugün 4 karşılaşma oynanacak.

Saat 15.00'te 76 Iğdır Belediyespor ile Orduspor 1967 arasında Van Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka A SPOR'DA olacak.

Diğer karşılaşmalar ise şöyle: 15.00 Siirt İl Özel İdaresiÇankaya, 15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02, 16.00 Kuşadasıspor- Modafen.

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