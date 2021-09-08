Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Maçlar naklen A Spor'da
Türkiye'nin 7 bölgesinden toplam 133 takımın sahne aldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turunda heyecan sürüyor. Turkuvaz Medya Grubu tarafından futbolseverlerle buluşan maçlar A Spor ekranlarında naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanıyor. Bugün Saat 15.00’te 76 Iğdır Belediyespor ile Orduspor 1967 arasında Van Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabaka A SPOR’DAN yayınlanacak. İşte detaylar...
Türkiye'nin 7 bölgesinden toplam 133 takımın boy göstereceği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda heyecan devam ediyor.
Turkuvaz Medya Grubu tarafından futbolseverlerle buluşan maçlar A Spor ekranlarında naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanıyor.
TFF 3. Lig'de yer alan 10 takımın mücadele ettiği ve dün başlayan ilk turda bugün 4 karşılaşma oynanacak.
Saat 15.00'te 76 Iğdır Belediyespor ile Orduspor 1967 arasında Van Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka A SPOR'DA olacak.
Diğer karşılaşmalar ise şöyle: 15.00 Siirt İl Özel İdaresiÇankaya, 15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02, 16.00 Kuşadasıspor- Modafen.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası