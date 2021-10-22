Ahmet Çakar’dan bomba iddia! Serdar Tatlı’nın istifasının ardından şantaj var

Tabii ki isteyerek istifa etmedin, göreve gelirken peşinen verdiğin istifa dilekçesi işleme konuldu. Metin Tokat'ı tanırım… Dürüst çocuktur ve akıllıdır. Bu istifa dilekçesi işleme konulduğunda Metin Tokat da haklı olarak isyan etti ve Serdar Tatlı'ya dedi ki; "Ne o! Bütün bu skandalların ihalesini benim üzerime mi bırakacaksın, sen de kendini kurtaracaksın öyle mi! "Konuşurum" dedi, "Elimde bilgi, belge, kaset ne varsa kamuoyuna açıklarım" dedi. En önemlisi "Bizi göreve getirenlerle yaptığın pazarlıklarla ipliğini pazara çıkartırım" dedi. Baktı ki Serdar, Metin Tokat çok ciddi, pabuç pahalı ne yapacağını şaşırdı.



