Merkez Hakem Kurulu'nda başkan yardımcısı Metin Tokat'ın ardından başkan Serdar Tatlı da istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu istifayı kabul edip etmediğiyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak Tatlı'nın istifasını verdiği öğrenildi.

Serdar Tatlı, hakemlere gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Hakemlerimiz ve Gözlemcilerimiz,

Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibarıyla TFF Yönetim Kurulu'na istifamızı sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz."

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