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FUTBOL

SON DAKİKA: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

MHK’da flaş istifa! Görevi bıraktı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 Giriş Tarihi: 21.10.2021

Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) başkan yardımcısı Metin Tokat'ın ardından başkan Serdar Tatlı da istifa etti. Tatlı, hakemlere gönderdiği mesajda ekibiyle birlikte istifalarını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sunduklarını belirtti.

Merkez Hakem Kurulu'nda başkan yardımcısı Metin Tokat'ın ardından başkan Serdar Tatlı da istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu istifayı kabul edip etmediğiyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak Tatlı'nın istifasını verdiği öğrenildi.

Serdar Tatlı, hakemlere gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Hakemlerimiz ve Gözlemcilerimiz,

Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibarıyla TFF Yönetim Kurulu'na istifamızı sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz."

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