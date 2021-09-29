Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Mardin 1969 spor ile Gümüşhanespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor maçı, 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

MARDİN 1969 SPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor maçı 29 Eylül Çarşamba günü 13:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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