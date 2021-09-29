Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Esenler Erokspor ile Osmaniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Esenler Erokspor - Osmaniyespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı, 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

ESENLER EROKSPOR - OSMANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı 29 Eylül Çarşamba günü 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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