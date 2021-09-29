29 Eylül 2021, Çarşamba

FUTBOL

Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Esenler Erokspor ile Osmaniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Esenler Erokspor - Osmaniyespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı, 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

ESENLER EROKSPOR - OSMANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı 29 Eylül Çarşamba günü 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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