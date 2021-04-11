Liglerin ertelenmesinin ardından Ünye 1957 Spor'dan açıklama geldi

Ünye 1957 Spor Yönetim Kurulu, BAL Ligi'nin ertelenmesinin ardından açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Değerli Ünye'liler ve Tüm Spor Severler,

Ünye 1957 Spor Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimizden bugüne kadar gerekli merciilerle devamlı temas halinde olduğumuz halde gelişen süreçte ligin başlangıcı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu tarafından net bir bilgilendirme yapılmadı-yapılamadı. Ancak bizler heyecan, heves ve hedeflerimiz ölçüsünde bizlere karşı doğan beklentilerin bilincinde sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek ligimiz oynanacakmış gibi hazırlıklarımızı yaptık.

Ardından resmi olarak açıklanan 17-18 Nisan tarihlerine göre de sezon başında oluşturduğumuz kadromuz ile düzenli antrenmanlarımızı yapıp, hazırlık müsabakalarına çıkıp en son Antalya'da kampımızı yaptık. Ancak dün Federasyon tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesi ile ligimizin ucu açık bir şekilde Mayıs ayı sonuna ertelendiğini şaşkınlık ve üzüntü içerisinde öğrendik.

Elbette Covid-19 Salgını sebebiyle tüm dünya olarak sorunlarla uğraşılan bu dönemde bir çok noktada çıkmazların içerisinde kalındığının farkındayız. Ancak profesyonel liglerin oynatılmaya devam edildiği, pandemi kuralları çerçevesinde bir çok sportif faaliyetin gerçekleştirildiği ülkemizde geliri olmayan, masraflarının tamamen gönüllülük esasıyla karşılanarak Covid-19 önlemlerini yerine getiren ve Futbol Federasyonu'nun tüm taleplerinin kabul edildiği BAL Lig'inin başlamasına bir hafta kala açıklanan erteleme kararını kınıyoruz!

Sezon başından bu yana belirsizlik içerisinde bekleyip nihayetinde açıklanan takvimin dışına çıkılması, hedefi olan bizim gibi takımlarda harcamaların hatırı sayılır rakamlara ulaştığı bir yerde, sporcu ve takımdaki ilgili tüm arkadaşlarımızın evini, ailesini taşıdığı ve düzenini değiştirdiği durumların göz önünde bulundurulmadığını görüyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kimsenin maddi-manevi emeğinin daha fazla heba edilmemesi adına önlemler ile hazırlandığımızı ligimizi oynamak, aksi durumdaysa ilgililerden artık NET kararlar beklemekteyiz.

Salgın ve getirdiği olumsuzlukların bir an önce bitmesi dileğiyle, tüm kamuoyuna saygılarımızla.

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