15 Ocak 2021, Cuma

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi A Spor'da!

Kupada çeyrek final heyecanı! Kura çekimi A Spor'da
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Medya'nın yayımcılığını üstlendiği 'nda son 16 turu dün oynanan maçlarla sona erdi. Çeyrek finale adını yazdıran son sekiz takım bugün 14.30'da yapılacak kura çekiminde eşleşecek. Müthiş heyecan ekranlarında yaşanacak.

Medya'nın yayımcılığını üstlendiği 'nda son 16 turu dün oynanan maçlarla sona erdi. Çeyrek finale adını yazdıran son sekiz takım bugün 14.30'da yapılacak kura çekiminde eşleşecek. Fikstür heyecanı her zaman olduğu gibi ekranlarından canlı yayınla yaşanacak. Adını çeyrek finale yazdıran Fraport TAV , , , , , , ve yarı finale çıkma mücadelesi verecek. Kritik maçlar 9, 10 ve 11 Şubat'ta oynanacak. Maç önü ve sonu özel röportajlar A Spor'da olacak

SERİ BAŞI

BEŞİKTAŞ
SİVASSPOR
ALANYASPOR

SERİ BAŞI OLMAYAN
ANTALYASPOR
GALATASARAY
KONYASPOR
FENERBAHÇE

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