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FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Beşiktaş forması giyen Bobo gollerine devam ediyor

Bobo kaldığı yerden devam ediyor!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem 'ta forma giyen Brezilyalı golcü 36 yaşına rağmen adeta eski günlerinde olduğu gibi gollerine devam ediyor.

'ın Brezilyalı eski golcüsü , 36 yaşında gollerine devam ediyor. ekiplerinden forması giyen Sambacı, son olarak 2-0 kazanılan maçında takımının ilk golünü attı. Bobo, 5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 94 gol atarak Siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Ligi'nde son sırada yer alan Melbourne Victory, sahasında Sydney'i konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekipte ilk golü eski Beşiktaşlı Bobo kaydetti.

Devre arasında takıma katılan Bobo, bu sezon Avustralya ekibinde çıktığı 9 maçta 4. golünü kaydetti.

2006-2011 yılları arasında 5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta unutulmazlar arasına giren Bobo, Siyah-beyazlı formayla çıktığı 220 maçta 94 gol attı ve 31 asist kaydetti.

Sambacı, 'de Beşiktaş dışında bir dönem ve formaslarını da giydi.

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