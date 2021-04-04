Son dakika spor haberleri: Bir dönem Beşiktaş forması giyen Bobo gollerine devam ediyor
Son dakika spor haberleri: Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı golcü Bobo 36 yaşına rağmen adeta eski günlerinde olduğu gibi gollerine devam ediyor.
Beşiktaş'ın Brezilyalı eski golcüsü Bobo, 36 yaşında gollerine devam ediyor. Avustralya Ligi ekiplerinden Sydney forması giyen Sambacı, son olarak 2-0 kazanılan Melbourne Victory maçında takımının ilk golünü attı. Bobo, 5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 94 gol atarak Siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Avustralya Ligi'nde son sırada yer alan Melbourne Victory, sahasında Sydney'i konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekipte ilk golü eski Beşiktaşlı Bobo kaydetti.
Devre arasında takıma katılan Bobo, bu sezon Avustralya ekibinde çıktığı 9 maçta 4. golünü kaydetti.
2006-2011 yılları arasında 5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta unutulmazlar arasına giren Bobo, Siyah-beyazlı formayla çıktığı 220 maçta 94 gol attı ve 31 asist kaydetti.
Sambacı, Türkiye'de Beşiktaş dışında bir dönem Kayserispor ve Alanyaspor formaslarını da giydi.
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