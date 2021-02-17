18 Şubat 2021, Perşembe

FUTBOL

Türkiye ocakta en fazla uluslararası transfer yapan 4. ülke oldu

FIFA en fazla transfer yapan ülkeleri açıkladı
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

, ocakta gerçekleştirilen uluslararası transferlere ilişkin istatistiksel verilerin yer aldığı raporunu yayımladı. İşte detaylar...

'nın raporuna göre ara transfer döneminde İspanya 145, Portekiz 143, 140, 123 uluslararası transfer gerçekleştirdi - Türkiye, uluslararası transferlere en fazla ücret ödeyen ülkeler arasında 14,8 milyon dolarla 10. sırayı elde etti

Türkiye, futbolda 2021 ara transfer döneminin en fazla uluslararası transfer yapan ülkeleri arasında 4. sırayı aldı.
Rapora göre yurt dışından 145 oyuncuya imza attıran İspanya, en fazla uluslararası transfer yapan ülke oldu. Portekiz 143, İngiltere 140 transferle ilk üç ülke arasına girdi.

Türkiye, 123 uluslararası transferle 4. sıraya yerleşti. 77, 70, 67, 66, 63 ve 61 transferle ilk 10'daki diğer ülkeler oldu.

Türkiye, transfer harcamasında 10. sırayı elde etti

Türkiye, uluslararası transferlere en fazla ücret ödeyen ülkeler arasında 14,8 milyon dolarla 10. sırayı elde etti.

Bu alanda 130,5 milyon dolarla İngiltere birinci, 106,4 milyon dolarla İtalya ikinci, 68,7 milyon dolarla Almanya üçüncü olarak dikkati çekti.

Fransa 58,5 milyon dolar, 35,5 milyon dolar, 24,2 milyon dolar, Belçika 23,5 milyon dolar, İspanya 19,3 milyon dolar, Portekiz 15,7 milyon dolar harcamayla sıralandı.

Transfer harcamalarında düşüş yaşandı

Futbol dünyasının uluslararası transfer piyasasında son yılların en düşük harcaması gerçekleştirildi.

Geçen sene uluslararası pazarda ara transfere 1,16 milyar dolar harcayan kulüpler, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,1'lik düşüşle 590 milyon dolar ödeme yaptı.

Geçmiş yıllardaki ara transfer dönemlerinde ise uluslararası transferlere 2019'da 1,1 milyar dolar, 2018'de 1,34 milyar dolar, 2017'de 860 milyon dolar ödendi.



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