17 Aralık 2020, Perşembe

FUTBOL

Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Antalyaspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 Giriş Tarihi: 17.12.2020

5. tur maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Boluspor maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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