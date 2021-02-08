08 Şubat 2021, Pazartesi

FUTBOL

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Kupada hakemler belli oldu!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

'nda heyecan çeyrek final ile devam edecek. Çeyrek final müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte o hakemler...

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-: Abdulkadir Bitigen

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