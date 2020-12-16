BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında BB Erzurumspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde BB Erzurumspor ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı 16 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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