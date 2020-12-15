Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de iyi bir ivme yakalayan Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçında galip gelerek ismini bir üst tura yazdırmak istiyor. Darıca Gençlerbirliği ise büyük bir sürpriz peşinde. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde GGalatasaray ile Darıca Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı 15 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: OKAN, OMAR, LUYINDAMA, DONK, E.TAŞDEMIR, ETEBO, BELHANDA, ÖMER, ARDA, SEKIDIKA, ALi YAVUZ

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: ALI ALPER, SAMET, YUSUF, BERAT, SELMAN, METIN, H. İBRAHIM, ÇAĞRI, NEBI, BAHA, ERDEM

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