15 Aralık 2020, Salı

FUTBOL

2020 yılının 'Altın Futbolcusu' Lewandowski!

2020 yılının 'Altın Futbolcusu' Lewandowski!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Ünlü İtalyan gazetesi Tuttosport'un düzenlediği '2020 altın ödülleri' sahiplerini buldu. Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı 2020 yılının Altın Futbolcusu (Golden Player) seçildi.

Dünya futbolunda 2020'nin 'altın' ödülleri sahiplerini buldu. Ünlü İtalyan gazetesi Tuttosport'un düzenlediği ödül töreninde Altın Futbolcu ve Altın Çocuk ödülleri dağıtıldı.

Bayern Münih'in yıldız golcüsü , 2020 yılının Altın Futbolcusu (Golden Player) seçildi.

Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki santrforu Erling Haaland ise 2020'nin Altın Çocuğu (Golden Boy) olarak seçildi.

Milan'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali ise İtalya'nın Altın Çocuğu ödülüne layık görüldü.

HAALAND: GURURLU VE MUTLUYUM

2020'nin Altın Çocuğu olan Haaland, "Golden Boy 2020 ödülünü aldığım için çok gururlu ve mutluyum. Tüm destekleri ve sevgileri için taraftarlara, takım arkadaşlarıma, aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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