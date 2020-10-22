22 Ekim 2020, Perşembe

FUTBOL

TFF iki hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF'den corona açıklaması! İki hakemin testi pozitif
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 22.10.2020

'den yapılan son dakika açıklamasında iki hakemin testinin pozitif çıktığını duyurdu. Türkiiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir üst klasman hakemimiz ile bir klasman yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştır" denildi.

'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

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