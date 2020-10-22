TFF'den yapılan son dakika açıklamasında iki hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Türkiiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir üst klasman hakemimiz ile bir klasman yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır" denildi.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

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