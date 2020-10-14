14 Ekim 2020, Çarşamba

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası: Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kütahyaspor - Yıldırımspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

'nda heyecan başlıyor. ile Bursa karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası canlı izle!

'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün ile Bursa karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Kütahyaspor - Yıldırımspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Mardin Fosfat - Siirt İl Özel İdare maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Mardin Fosfat - Siirt İl Özel İdare maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Bergama bir üst tura yükseldi! Bergama bir üst tura yükseldi!
Ronaldo'ya corona virüsü şoku! Ronaldo'ya corona virüsü şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör