Ziraat Türkiye Kupası: Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Kütahyaspor - Yıldırımspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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