Mert Yaman Karayiğit kansere yenik düştü

Ünye Futbol Kulübü U-19 takımı oyuncularından Mert Yaman Karayiğit yakalandığı amansız hastalığa karşı iki yıldır verdiği mücadeleyi kaybetti.

Ünyespor'un efsane oyuncularından ve kaptanlarından İbrahim Karayiğit ile İsmail Karayiğit'in yeğeni olan 18 yaşındaki genç futbolcu Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyordu.Aynı hastanede genç yaşta hayata gözlerini yuman Mert Yaman Karayiğit'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben İlküvez merkez camide kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

Ünye Futbol Kulübü sayfasından "ACIMIZ ÇOK BÜYÜK" başlığı ile yapılan açıklamada "Üzüntümüzü tarif etmek mümkün değil.Mert Yaman'ımıza Allah'tan rahmet,kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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