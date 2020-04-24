Bakan Kasapoğlu: Corona virüsü salgınını daha güçlü atlatacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birlği ile yaptığı video konferans ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.
Bakan Kasapoğlu, corona virüsü günlerinin geçeceğine inandıklarını söylerken, bu salgını hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız dedi.
"BU SALGINI DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ATLATACAĞIZ"
Bu salgın sürecinde gösterdiğimiz performans model olacak bir performans. Ülkemizin imkanları tüm dünya için bir örnek. Bu salgını hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Ben salgından etkilenen değerli arkadaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletmek istiyorum. Spor da etkilenen alanlardan bir tanesi. Müsabakaların ertelenmesi, büyük turnuvaların ertelenmesi söz konusu. Taraftarlarımızın tribünlerden, sporcuların sahalardan uzak kalması söz konusu oldu. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz.
Spor bir rehabilitasyon aracı. Hepimiz için önemli bir imkan. Sporun paylaşlarına önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerin yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum.
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