24 Nisan 2020, Cuma

FUTBOL

Bakan Kasapoğlu: Corona virüsü salgınını daha güçlü atlatacağız

Corona virüsü salgınını daha güçlü atlatacağız
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.04.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birlği ile yaptığı video konferans ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Başkanı Nihat Özdemir, Göztepe Kulübü Başkanı , Başakşehir Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, corona virüsü günlerinin geçeceğine inandıklarını söylerken, bu salgını hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız dedi.

"BU SALGINI DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ATLATACAĞIZ"
Bu salgın sürecinde gösterdiğimiz performans model olacak bir performans. Ülkemizin imkanları tüm dünya için bir örnek. Bu salgını hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Ben salgından etkilenen değerli arkadaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletmek istiyorum. Spor da etkilenen alanlardan bir tanesi. Müsabakaların ertelenmesi, büyük turnuvaların ertelenmesi söz konusu. Taraftarlarımızın tribünlerden, sporcuların sahalardan uzak kalması söz konusu oldu. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz.

Spor bir rehabilitasyon aracı. Hepimiz için önemli bir imkan. Sporun paylaşlarına önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerin yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Drogheda United'dan Türkiye'ye teşekkür Drogheda United'dan Türkiye'ye teşekkür
Umut Meraş'tan transfer itirafı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... Umut Meraş'tan transfer itirafı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
Adebayor: Ne istiyorsam onu yaparım Adebayor: Ne istiyorsam onu yaparım
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör