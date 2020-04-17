17 Nisan 2020, Cuma

FUTBOL

Anderlecht resmen açıkladı! Samir Nasri kayıp

Süper Lig'in eski yıldızı kayıp! Kulübü haber alamıyor...
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

Bir dönem Antalyasor'da oynayan ve ekiplerinden 'ın da transfer listesinde yer alan için flaş bir açıklama yapıldı. Ligi ekiplerinden Anderlecht, Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından birçok futbolcu, takımlarından izin alarak ülkelerine dönüş sağladı.

Ancak Ligi ekiplerinden Anderlecht'te ilginç bir olay yaşandı. Beyaz-morlu ekip, ülkeden ayrılan 'den haber alamadıklarını açıkladı.

Nasri'nin bireysel olarak idmanlarını sürdürmesi ve antrenman sonuçlarını takımla paylaşması gerektiği, ancak bu konuda kendilerine herhangi bir bilginin ulaşmadığı belirtildi.

Mesut Özil'den 'Evde Kal' paylaşımı!

DUBAI'DE İDDİASI

Belçika basınından DH Les Sports'un haberine göre yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan Fransız yıldız, Dubai'de bulunuyor.

Bu sezon Anderlecht ile 9 karşılaşmaya çıkan Samir Nasri, rakip fileleri 2 kez sarsabildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Bacelona'dan Sivas paylaşımı! Bacelona'dan Sivas paylaşımı!
Mesut Özil'den 'Evde Kal' paylaşımı! Mesut Özil'den 'Evde Kal' paylaşımı!
Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı... Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör