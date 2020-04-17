Anderlecht resmen açıkladı! Samir Nasri kayıp

Bir dönem Antalyasor'da oynayan ve Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Samir Nasri için flaş bir açıklama yapıldı. Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht, Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından birçok futbolcu, takımlarından izin alarak ülkelerine dönüş sağladı.

Ancak Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'te ilginç bir olay yaşandı. Beyaz-morlu ekip, ülkeden ayrılan Samir Nasri'den haber alamadıklarını açıkladı.

Nasri'nin bireysel olarak idmanlarını sürdürmesi ve antrenman sonuçlarını takımla paylaşması gerektiği, ancak bu konuda kendilerine herhangi bir bilginin ulaşmadığı belirtildi.

DUBAI'DE İDDİASI

Belçika basınından DH Les Sports'un haberine göre yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan Fransız yıldız, Dubai'de bulunuyor.

Bu sezon Anderlecht ile 9 karşılaşmaya çıkan Samir Nasri, rakip fileleri 2 kez sarsabildi.

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