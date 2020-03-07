Disiplin müfettişleri görevde

TFF, Etik Kurulu Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklamada bulundu.

TFF, Etik Kurulu Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklamada bulundu. Disiplin Talimatı'nda değerlendirilmeyen olaylar, medya ile sosyal medyada etiğe aykırı açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişilerin, disiplin müfettişleri tarafından Etik Kuruluna sevk edileceği bildirildi.

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