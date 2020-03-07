07 Mart 2020, Cumartesi

FUTBOL

Disiplin müfettişleri görevde

Disiplin müfettişleri görevde
FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

, Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklamada bulundu.

, Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklamada bulundu. Disiplin Talimatı'nda değerlendirilmeyen olaylar, medya ile sosyal medyada etiğe aykırı açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişilerin, disiplin müfettişleri tarafından Etik Kuruluna sevk edileceği bildirildi.

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