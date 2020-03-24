25 Mart 2020, Çarşamba

FUTBOL

Arda Turan: Hala üst düzeyde futbol oynayabileceğime inanıyorum

Hala üst düzeyde futbol oynayabileceğime inanıyorum
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Son olarak Başakşehir forması giyen ve ara döneminde Galatasaray'a transferi yönetime takılan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü testi pozitif çıkan eski hocası ile görüştüğünü ve sesinin iyi geldiğini belirten tecrübeli futbolcu, hala bu ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak oynayabileceğine inandığını söyledi

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen , TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyuran deneyimli teknik direktör hakkında konuşan Turan, kariyeriyle ilgili olarak da konuştu.

Turan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HER ŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK"

"Her şeyden önce sağlık, sağlık, sağlık. Bu zorlu günlerde bütün dünyaya geçmiş olsun diliyorum. Ölülerimiz var, Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık personelimiz emek veriyorlar, onlara kucak dolusu sevgiler. "

"Evimizde kalmamız lazım. Bu sorun hepimizin sorunu. Sağlık sorunu herhangi bir sınıfa değil, hepimize geliyor. En önemlisi hep beraber evde kalıp sağlık personeli, doktorların dediği şeylere uymak.

"FATİH TERİM ASLAN GİBİ"

"Hocamız bizim aslan gibidir, o işini bilir. İnanıyorum ki çok güzel bir örnek teşkil edecek bu hastalıkla ilgili. Sesini duyma fırsatım oldu, gayet her zamanki gibi normal sesi geliyordu. Hocam aslan gibi. Aslan gibi de toparlayacaktır inşallah."

"GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İYİ HABER BEKLİYORUM"

"Göksel ağabey ile de konuştum. O tam bir açıklama yapmadan konuşmam doğru olmaz. bizim büyüğümüz, dostumuz. Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aklımda, gönlümde. Ondan da iyi haber bekliyorum. Onlar da bizim için, Türk sporu için çok değerli."

"HALA EN İYİSİ OLARAK OYNAYABİLECEĞİME İNANIYORUM"

"Hala bu ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak, hatta en iyisi olarak oynayabileceğime inanıyorum. Kendime inanıyorum. İhtiyacım olan şey sadece futbolu düşünebileceğim, sadece sahaya konsantre olabileceğim bir ortam. Çok çabuk tüketmeye ve unutmaya mahkumuz."

Arda Turan'dan EURO 2008'li Fatih Terim paylaşımı haberin devamı

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