04 Mart 2020, Çarşamba

FUTBOL

Arda Turan'a sürpriz talip!

Arda Turan'a sürpriz talip!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Ara transfer döneminde kiralık olarak forma giydiği Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan 'ın teknik direktör Fatih Terim'in transferine onay vermesine rağmen başkan Mustafa Cengiz'den veto gelince sarı-kırmızılı takıma transferi gerçekleşmemişti. Galatasaray'a transferi suya düşünce Güney Amerika'ya gideceği konuşulan tecrübeli futbolcunun Polonya ekiplerinden 'ya transfer olacağı öne sürüldü.

Bu sezonun devre arasında formasını giydiği Medipol Başakşehir'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden için yeni bir iddia gündeme geldi.

Kış transfer döneminde son güne kadar Galatasaray'a transfer olmayı bekleyen Arda Turan, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den veto gelince transferi gerçekleşmemişti.

Polonya basınının iddiasına göre , Arda Turan için girişimde bulundu. 33 yaşındaki futbolcu için görüşüldüğü yazılan haberde henüz ciddi bir gelişme olmadığı kaydedildi.

"ARDA, POLONYA'NIN YILDIZI OLUR"

Öte yandan Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Arda Turan, gol ya da asist başarısı gösteremedi.

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