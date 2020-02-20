21 Şubat 2020, Cuma

FUTBOL

Ludogorets 0-2 Inter l MAÇ SONUCU

İnter avantajı kaptı!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

futbolunun güçlü takımlarından Inter,   son 32 turu ilk maçında deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets'i 71. dakikada  ve 90+4'te 'nun (p) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek son 16 yolunda avantaj yakalayan taraf oldu. Rövanş maçı Perşembe günü San Siro'da oynanacak.

son 32 turu ilk maçında Inter, Ludogorets'e konuk oldu.

TSİ 20.55'te başlayan ve Ludogorets Stadyumu'nd oynanan maçta Inter sahadan 2-0 galip ayrılarak tur yolunda avantaj yakaladı.

Inter'e galibiyeti getiren goller 71. dakikada ve 90+4'te 'dan (p) geldi.

Eriksen, Inter formasıyla ilk golünü atmayı başarmış oldu.

Rövanş karşılaşması Perşembe günü San Siro'da oynanacak.

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