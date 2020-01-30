30 Ocak 2020, Perşembe
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Hakan Çalhanoğlu manşetlerde
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Milan, İtalya Kupası'nda çeyrek finalde Torino'yu 4-2 yenerek, yarı finale yükseldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 82'de oyuna girdiği maçta takımı 2-1 yenikken 90+1 ve 106'da attığı gollerle yarı final kapısını açtı.
Yarı finalde Juventus'la eşleşen Milan'da Çalhanoğlu, MVP seçilirken, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, "Milan'da Türk işi", Corriere dello Sport ise "Çalhanoğlu Show" başlığını manşetinde kullandı.
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