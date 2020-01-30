30 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu manşetlerde

Hakan Çalhanoğlu manşetlerde
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Milan, 'nda çeyrek finalde Torino'yu 4-2 yenerek, yarı finale yükseldi. Milli futbolcumuz , 82'de oyuna girdiği maçta takımı 2-1 yenikken 90+1 ve 106'da attığı gollerle yarı final kapısını açtı.

Yarı finalde 'la eşleşen Milan'da Çalhanoğlu, MVP seçilirken, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, "Milan'da Türk işi", Corriere dello Sport ise "Çalhanoğlu Show" başlığını manşetinde kullandı.

Hakan Çalhanoğlu 82de girdi 2 gol attı ve Mourinho... HAKAN ÇALHANOĞLU 82'DE GİRDİ 2 GOL ATTI VE MOURİNHO...

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