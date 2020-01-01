Okulda spor devrimi

“Sporda başarı da tesadüfen ortaya çıkan bir konu değil. Yoğun ve disiplin içinde, küçük yaşlarda başlayıp, uzun yıllar yürütülmesi gereken kapsamlı bir çalışma programı gerektirmektedir. Artık başarılı sporcularımız sadece spor alanında değil, istedikleri alanda kariyer yapabilecek. Ailelerin çocukları için ‘Okul mu, spor mu?’ tereddütlerini de bertaraf etmiş olacağız.”

Vakıf Üniversitesi ile imzalanan tarihi anlaşma önümüzdeki 10 yılda Türk sporuna neler kazandıracak. Bu konu da burslu okuyan öğrenciler için artı projeleriniz var mı?

Bakanlık olarak, geride bıraktığımız yıl boyunca ülkemize, gençlerimize ve Türk sporuna yeni açılımlar kazandıran faaliyetler gerçekleştirdik. Hedefimiz, 2020'de de gençlerimizin yüzlerini güldürecek ve ülkemize yeni sportif başarılar kazandıracak çalışmalara imza atmak olacak. Üzerinde en çok çalıştığımız hususlardan biri de sporcu eğitiminin desteklenmesidir. Bakanlık olarak sporcuların akademik kariyer ile spora devam etmek arasında ikilemde kalmasını önlemek amacıyla, orta öğretim ve yükseköğretime geçişlerine yönelik birtakım düzenlemelerin ve teşviklerin hayata geçirilmesi için gayret gösteriyoruz. 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzalayarak uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görmelerinin önünü açtık. Milli sporcularımız, vakıf üniversitelerinde ücretsiz eğitim görecekler. BU şekilde ailelerin ve sporcuların, 'Okul mu, spor mu?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. Milli sporcularımız, vakıf üniversitesine son sırada olsa bile puan olarak girmeye hak kazanırsa, ücretsiz olarak okuyabilecekler.



Gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığının vereceği belgeyle sporcu öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecekler.



TOKYO'DA BAŞARILI OLACAĞIZ

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefimiz nedir?



Tokyo 2020 için madalya analizi ve tahmini yapan önemli uluslararası kurumların tahminleri, Olimpiyat başarılarımızın 2016 Rio olimpiyatlarından daha fazla olacağını söylüyor. Bilindiği üzere 2020 Tokyo ile ilgili kota müsabakaları henüz bitmedi ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar olimpik alanda 8 branşta 37 sporcumuz, paralimpik alanda ise 8 branşta 48 sporcumuz olmak üzere toplam 85 sporcumuz kota aldı. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak ve inşallah Tokyo'da ben bu noktada güzel neticelerin bizi beklediğine gönülden inanıyorum.



1 MILYON 200 BIN ÖĞRENCI TARANIYOR

Yeteneği keşfet projesi ne durumda?

Yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırarak potansiyelimizi ortaya çıkarmak amacıyla Bakanlığımız tarafından 'Sportif Yetenek Taraması' projesi başlattık. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında ortaya koyduğumuz bu uygulamayla öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Söz konusu proje, her yıl ilkokullarda öğrenim gören 1 milyon 200 bin 3. sınıf öğrencisine uygulanacak. ÇALIŞTAY ÇOK ÖNEMLİ

"REKLAM ve sponsor gelirlerini, maç baş�� gelirleri artıracak eylem planları hayata geçirmeliyiz. Küresel rekabette, özel sektörden gelecek destek ivme kazandırır."



Kulüp borçları da 2019'un en çok konuşulan konusu oldu. Bankalar Birliği ile bazı kulüpler anlaşma yaptı. Bazıları ise yapmadı. Ekonomik yapıya dair 2020'de yeni önlemler olabilir mi? Mesala "Yeni Spor Kanunu", "Spor Kulüpleri ve Dernekleri Kanunu", 2020'de hayata geçecek mi?



Kulüplerimizin doğru, akılcı ve finansal açıdan sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi gerekiyor. Süper Lig'de oynayan kulüplerimizin şu anda toplam borcu 14,5 milyar lira civarında. Ligin toplam geliri 4,2 milyar lira. Basit bir hesapla her yıl 10 milyar TL açık gösteriyor. Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını anlamalıyız. Reklam ve sponsor gelirlerini, maç başı gelirleri artıracak eylem planları hayata geçirmeliyiz. Ligimizin marka değerini ve kalitesini yükseltecek olanlar, hiç şüphesiz başta kulüplerimizdir. Seyirciye ne sunuluyor, doğru analiz edilmeli. Seyirci hem sahadan, hem tesisten, hem oyundan, hem de tribünde olmaktan keyif almalı. Sığ tartışmaları ve kavgaları bırakmalı, akılcı yaklaşımlarla omuz omuza vererek futbolumuzu ayağa kaldıracak aksiyonlar üretmeliyiz.



Borçta olan kulüplerimize yabancı sermayeler ortak olmak isterse bakış açınız nasıl olur? Mesala PSG, Chelsea, M.City, M.United, Liverpool, Roma, Milan ve İnter'de yabancı sermaye var. BEN, kulüplerimizin tıpkı dünya futbolunun lider ülkeleri Almanya, Fransa, İngiltere gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde kulüp yapıları, Avrupa hatta dünyada eşine pak az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. Dernek, anonim şirket, dernek/anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu yasal anlamda sorunları beraberinde getiriyor. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda, bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız.



BAŞKAN ERDOĞAN'LA BÜYÜK ATILIM YAPTIK

Biz; AK Parti iktidarı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002'den bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attık ve bu tesisleşmenin, bu yatırımların meyvelerini artık toplamak istiyoruz. Tesis yapmadaki hızımız, kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok. Bilindiği üzere Aralık ayında 2020 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi ve Bakanlığımız için öngörülen ödenek toplam 17 milyar 810 milyon 481 bin TL'dir.



DURMAK YOK

Bu rakamın 1 milyar 198 milyon 971 bin TL'si ise yatırım giderleri için öngörülmüştür. Bir başka ifadeyle, yatırım giderlerimiz bütçemizin yüzde 6,73'ünü oluşturmaktadır. Bu memleket de, bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Bunun için de hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız, projelerimiz 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek.