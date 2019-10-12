Ali Sami Yen'in huzurunda gerginlik: "Öteye gidin!"

Divan'daki gerilim anma törenine yansıdı. Ali Sami Yen'in kabri başında Mustafa Cengiz, Eşref Hamamcıoğlu'nun selamını almadı. "Sıkıştırmayın, biraz öteye gidin" diye uyardı.

Galatasaray'da kulübün 114. kuruluş yıldönümü adına Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleşen anma töreninde soğuk rüzgarlar esti!



Çarşamba günü sert geçen Divan Kurulu toplantısının yankıları anma törenine de yansıdı. Başkan Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in kabri başında dururken, yanına gelen Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'na yer açmak istemedi.



"Günaydın" diyen Hamamcıoğlu'na cevap da vermedi. Hamamcıoğlu araya girerken, Başkan 'biraz itince, aynı şekilde Cengiz de karşılık verdi.



Ardından, "Sıkıştırmayın, biraz öteye gidin" diye uyardı.

HAMAMCIOĞLU, YAŞANANALARI ANLATTI



Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 114. Kuruluş yıldönümü adına Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleşen anma töreninde yaşanan gerginliği ve son Divan Kurulu'nda yaşananları anlattı:



"Kulübümüzü yönetim kurulu başkanının temsil etmesi gerektiğini bilen insanlarız. Tabii ki Başkan Mustafa Cengiz'in orada ön planda olması gerekir. Biz yerimizi verdik. Ama başkan kimseye merhaba, günaydın demedi. Orada nezaketsizlik dikkati çekiyor. İnsanlarla anlaşırsınız, anlaşmazsınız ama bu kurumu temsilen oradayız. Orası bir mezarlık, ibret alınacak bir yer. Son durak. Benim açımdan sorun yok. O nezaketsizliği insanlar değerlendirirler."



"CEVAP VERSE, 2 ViDEOM HAZIRDI"



"Omuz atmadı, zaten attırmam. Attırmadım. Zaten öyle bir şey olmaz. Ortaya geçmek istedi. Ben de buyurun dedim. Ben duamı ettim. Basın açıklamasına bile gitmedim. Rol çalmaya gerek yok. Süleyman Seba'nın mezarının başında da dua ettik. Benim görevim bu. Başkan mezarın başında bir konuşmada yapmadı. Esasen yapılması gerekiyor. Herkese bir tavır içerisindeydi. Çatık kaşlarla geldi ve gitti. Benim son yapılan Divan Kurulu'nda yaptığım eleştirilere yanıt veremez. Çünkü söylediklerimin hiçbirini ben yapmadım diyemez. Eğer Dursun Özbek ile buluşma konusunda 'Ben böyle bir söz vermedim' deseydi iki tane videom hazırdı."

CENGİZ'İ LİSELİLER BAŞKAN YAPTI



"Liseli olayını malzeme olarak kullanıyorlar. Benim değerlendirmelerime göre Dursun Özbek, Galatasaray'ın gelmiş en kötü başkanlar arasındadır. Dursun Özbek liselilerin desteğiyle başkan seçildi. Aynı şekilde liselilerin desteğiyle devrildi. Sayın Cengiz de liselilerin desteğiyle seçildi. Liseli-lisesiz ayrımı yok. Divan Liseli mi? Yüzde 48'i lise ile ilgili insanlardır. Gerisinin lise ile bir alakası yoktur. Divan kurullarında en çok eleştiri yapan Ömer Tumay ve Ahmet Özdoğan'ın lise ile hiçbir ilgisi yok. Mustafa Cengiz'i camiada kimse tanımazdı, liseliler destek verdi. Biz muhalefet filan değiliz. Biz G.Saray'ın daha iyi olması için görüşlerimizi söylüyoruz.