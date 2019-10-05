06 Ekim 2019, Pazar
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PSG sahasında farklı kazandı
Giriş Tarihi: 06.10.2019
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Angers'i 4-0 yendi.
Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan PSG, 9. hafta mücadelesinde Angers'i ağırladı.
Başkent temsilcisi, 13. dakikada Pablo Sarabia ve 37. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. 59. dakikada Idrissa Gueye ile farkı artıran ev sahibi ekip, 90. dakikada Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Neymar, bu sezon çıktığı 5 lig maçında 4. golünü attı.
Lider durumdaki PSG, bu galibiyetle puanını 21'e çıkarırken, Angers 16 puanda kaldı.
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