06 Ekim 2019, Pazar

FUTBOL

PSG sahasında farklı kazandı

PSG sahasında farklı kazandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.10.2019

'nde (Ligue 1) lider Saint-Germain (), sahasında Angers'i 4-0 yendi.

ile Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan , 9. hafta mücadelesinde Angers'i ağırladı.

Başkent temsilcisi, 13. dakikada Pablo Sarabia ve 37. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. 59. dakikada Idrissa Gueye ile farkı artıran ev sahibi ekip, 90. dakikada Brezilyalı yıldızı 'ın golüyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Neymar, bu sezon çıktığı 5 lig maçında 4. golünü attı.

Lider durumdaki PSG, bu galibiyetle puanını 21'e çıkarırken, Angers 16 puanda kaldı.

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