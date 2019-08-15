15 Ağustos 2019, Perşembe
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Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzattı
Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 Giriş Tarihi: 15.08.2019
İtalyan devi Roma, son günlerde Bayern Münih'e transfer olacağı konuşulan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını duyurdu.
İtalya Serie A ekipleriden Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ve bir diğer genç oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Ünder'le 2023, Nicolo Zaniolo ile 2024 yılına kadar yeni kontrat imzalandı.
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
Milli yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Roma'ya iki yıl önce geldim. Git gide bu kulübü, şehri ve taraftarları çok seviyorum. Burada gerçekten çok mutluyum. Kulübüme, burada devam etme arzumu desteklediği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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