15 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

"Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor"

Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.08.2019

'yi mağlup ederek UEFA 'yı kazanan 'da James Milner, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'un yıldızı James Milner, 'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek UEFA 'yı kazandıkları maçın ardından duygularını paylaştı.

"ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM, İSTANBUL..."

James Milner sözlerine, "Çok iyi hissediyorum, Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor. İki takım da çok iyiydi, son anlarda karakterimizi gösterdik ve kazandık." şeklinde başladı.

"HAVA ÇOK SICAK VE NEMLİYDİ"

Hava şartlarının kendilerini zorladığını dile getiren Milner, "Aslında maça fena başlamadık ama birbirimize yakın duramadık, ikinci yarıda daha iyi bir performans gösterip maçı kazandık. Özellikle hava çok sıcaktı ve nemliydi, Chelsea de çok iyi mücadele etti ve onları da tebrik ederim." dedi.

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