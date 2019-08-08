08 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

Inter, Lukaku'yu transfer etti

Inter Lukaku'yu transfer etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.08.2019

(Serie A) takımlarından Inter, 'dan Belçikalı santrfor 'yu etti.

Inter, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Lukaku ile 5 sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda Inter forması giymiş olan Lukaku, kulübün sloganı olan "Inter. Herkes için değil. Bu nedenle buradayım." ifadeleriyle kendi transferini duyurdu.

Bir diğer Serie A ekibi 'un da kadrosuna katmak için uzun süre uğraş verdiği yıldız oyuncu, dün Milano'ya gelerek bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Lukaku'ya gün boyu çok sayıda Inter taraftarı yoğun ilgi gösterdi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Inter'in Lukaku için İngiliz ekibi 'a 65 milyon avro ve 13 milyon civarında ek ücret önerdiği ve transferin bu şekilde tamamlandığı ifade edildi. Lukaku'nun yıllığı 8,5 milyon avro ücret alacağı kaydedildi.

'nun Inter tarihinin en pahalı transferlerinden biri olduğu belirtildi.

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