02 Ağustos 2019, Cuma

FUTBOL

Süper Kupa maçını Stephanie Frappart yönetecek

UEFA'dan sürpriz! İstanbul'daki maça kadın hakem
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 Giriş Tarihi: 02.08.2019

'ta 'ta ile arasında oynanacak final maçının hakemi açıklandı. bu yıl bir sürpriz gerçekleştirerek mücadeleye 'ı atadı.

'da 'ta ile arasında oynanacak maçını Fransız hakem yönetecek.

UEFA bu yıl 'ın stadyumu 'ta gerçekleşecek Süper Kupa finalinde büyük bir sürprize yer verdi. Fransız Stephaniie Frappart'ın mücadeleyi yönetecek olması Avrupa basınında da gündem oldu.

Bu kritik maçla birlikte Fransız hakem Frappart, erkeklerin oynadığı majör bir maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Karşılaşmada ayrıca Türk hakem da 4. hakem olarak görevlendirildi.

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