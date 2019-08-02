Süper Kupa maçını Stephanie Frappart yönetecek
14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa final maçının hakemi açıklandı. UEFA bu yıl bir sürpriz gerçekleştirerek mücadeleye kadın hakem Stephanie Frappart'ı atadı.
İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.
UEFA bu yıl Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta gerçekleşecek Süper Kupa finalinde büyük bir sürprize yer verdi. Fransız kadın hakem Stephaniie Frappart'ın mücadeleyi yönetecek olması Avrupa basınında da gündem oldu.
Bu kritik maçla birlikte Fransız hakem Frappart, erkeklerin oynadığı majör bir maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Karşılaşmada ayrıca Türk hakem Cüneyt Çakır da 4. hakem olarak görevlendirildi.
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