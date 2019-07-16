16 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

Everton Fabian Delph'i transfer etti

Everton Fabian Delph'i transfer etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.07.2019

ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester City'deki dört yıllık kariyerinde tüm kulvarlarda 89 maça çıkan İngiliz futbolcu, 5 gol attı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı
EURO 2020 biletlerine rekor talep EURO 2020 biletlerine rekor talep
Wesley Sneijder ateş püskürdü! Wesley Sneijder ateş püskürdü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör