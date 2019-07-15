15 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Emre Mor ve Okay Yokuşlu, Celta ile antrenmanlara başladı

Emre Mor ve Okay Yokuşlu antrenmanda
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.07.2019

1. Futbol Ligi () kulüplerinden 'da forma giyen milli futbolculardan ve takımın sezon öncesi kampına katıldı.

Kulübünden yapılan açıklamada, 'nın kuzeyinde Galisya bölgesindeki A Toxa'da yapılan sezon öncesi kampa eksik olan futbolcuların da katıldığı bildirildi.

, , Iago Aspas, Stanislav Lobotka ve Robert Mazan'ın ilk olarak doktor kontrolünden geçtikleri, öğleden sonra da takımla antrenmana çıktığı belirtildi.

A 'ın 30 Mayıs'ta ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay'ın tam olarak iyileşmediği, takımdan ayrı olarak özel çalışma yaptığı kaydedildi.

Diğer yandan, Celta'da teknik direktör Fran Escriba yönetiminde yapılan antrenmanlara katılan Emre Mor'un 'a olası transferi gündemdeki yerini koruyor.

İspanyol basını, Türk futbolcunun menajerlik şirketi WBD Capital'ın üst düzey yöneticisi Erik Alonso'nun, Celta Vigo kulübüne zarar vermemek için Emre'nin Galatasaray ile sözleşme imzalamasına karşı çıkmama kararı aldığını yazdı.

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